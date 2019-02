Ecolo et Groen font une proposition de loi pour le climat, quid du programme des autres partis?

Alors qu’Ecolo et Groen ont cosigné une proposition de loi à la Chambre reprenant la « loi spéciale climat », que proposent les autres partis en matière de climat ?

MR: une approche sur trois fronts

Le MR a établi une note de synthèse en matière de climat qui regroupe les avancées sous la législature actuelle ainsi que les ambitions pour l’avenir. Même si le MR n’a pas encore publié son programme en la matière, beaucoup de ces propositions figureront sans doute à leur programme.

Au niveau fédéral, le parti d’Olivier Chastel compte actualiser le Plan National Energie-Climat pour atteindre les objectifs 2030. Il souhaite également organiser la COP 26 qui aura lieu en 2020 en Belgique et en Wallonie.

Au niveau régional, le MR promet de favoriser l’implantation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques et de réformer la fiscalité automobile. Il souhaite aussi encourager les acteurs privés et publics à développer des initiatives pour optimaliser le trajet domicile-travail des employés.

Au niveau européen, le parti libéral entend encourager l’économie circulaire et mettre en place une Union de l’énergie. Il est également favorable à l’instauration d’une taxe carbone au niveau européen. Cette taxe porterait sur les importations et s’appliquerait donc aux frontières. Objectif : rendre de la compétitivité aux entreprises face à celles qui ne respectent pas les droits sociaux et environnementaux.

PS: combat social

Fin janvier, le parti socialiste a publié « 30 propositions concrètes pour protéger la planète et ceux qui la peuplent ». Pour le parti d’Elio Di Rupo, « préoccupation environnementale et préoccupation sociale vont de pair ».

Parmi ces propositions, le PS revendique notamment l’introduction d’un indicateur de calcul de l’empreinte écologique des produits et d’un indicateur des conditions sociales.

Au niveau régional, le parti d’Elio Di Rupo entend également augmenter substantiellement les montants consacrés aux prêts à taux zéro destinés à réaliser des travaux d’isolation et d’amélioration de la performance énergétique des logements.

En matière de la mobilité, le PS est en faveur de la création de zones basses émissions dans les centres des grandes villes avec un accompagnement à la transition.

cdH: transition environnementale

Le cdH propose de mettre en œuvre un vaste plan interfédéral d’investissement orienté vers la transition durable, basé sur quatre piliers : l’isolation des bâtiments, la mobilité durable, la production d’énergie renouvelable et le soutien à l’économie circulaire.

Afin d’améliorer l’isolation des bâtiments, le parti humaniste plaide pour une réduction de la TVA sur les nouvelles constructions passives et pour un renforcement des primes à l’isolation pour les particuliers et pour les personnes morales d’intérêt public.

Il veut également favoriser une mobilité durable en réinvestissant dans le groupe ferroviaire et en renforçant les moyens octroyés aux TEC.

Le parti de Maxime Prévot souhaite construire de nouvelles centrales au gaz afin de régler le problème de l’intermittence des énergies renouvelables. Afin d’encourager les secteurs de la réparation et de la réutilisation, il propose un taux réduit de TVA à 12% sur les produits réparés.

PTB: transports publics gratuits

Le PTB présente son programme en 10 points pour une révolution climatique sociale. Afin d’atteindre une réduction des émissions de 60% d’ici 2030, le PTB souhaite notamment des normes contraignantes pour la grande industrie mais rejette une taxe carbone que le parti juge « à la fois minimal et antisocial ».

L’un des points forts du plan climatique du PTB est la création d’une banque publique d’investissements pour le climat afin de financer la planification écologique. « Une telle banque investirait chaque année 5 milliards d’euros dans la récupération de chaleur, les énergies renouvelables, les transports publics, un réseau intelligent de distribution d’énergie, l’isolation, la recherche et autres leviers », explique Jos D’Haese, l’un des deux jeunes militants pour le climat qui s’est associé au PTB.

Le parti de Raoul Hedebouw souhaite également rendre les transports publics gratuits, que ce soit pour les TEC, la STIB et De Lijn. Il souligne que 56 villes en Europe expérimentent la gratuité des transports publics. Plutôt que d’instaurer une taxe kilométrique, le PTB veut opter pour la gratuité des trains pour le trajet domicile-travail, les retraités, les demandeurs d’emploi, les mineurs et les étudiants.

DéFI

Contacté par notre rédaction, DéFI a indiqué qu’il allait envoyer son programme, mais, à l’heure d’écrire ces lignes, le parti n’a envoyé aucune information.