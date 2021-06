Ecolo désigne une commissaire voilée pour l’égalité des femmes et des hommes, le MR critique

Ihsane Haouach a été désignée commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Cette désignation s’est faite sur proposition de Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d'Etat à l’Egalité des genres, à l’égalité des chances et à la diversité. Ihsane Haouach a été choisie "pour ses qualités professionnelles et son parcours", communique-t-on chez Ecolo. Mais le fait qu’elle porte le voile suscite l’ire du MR pour qui "la désignation d’une femme portant un signe convictionnel comme commissaire du gouvernement à l’Institut de l’égalité des femmes et des hommes est totalement contraire au principe de neutralité de l’Etat".