Ecolo dénonce la fraude fiscale lors d'une action devant la tour des finances

Ecolo souligne qu'il est "urgent d'agir au profit de tous ceux qui payent honnêtement leurs impôts, de mettre fin aux véritables transferts qui minent ce pays et de dégager des marges budgétaires pour des politiques fiscales, sociales et environnementales à la fois plus justes et plus ambitieuses." Le parti propose notamment de sanctionner les banques qui favorisent ou permettent l'évasion fiscale, ou encore de créer un cadre juridique spécifique pour poursuivre les auteurs et les complices des montages fiscaux illégaux.

"Les vrais transferts sont liés à la fraude fiscale", dénonce également le communiqué. "On a beaucoup parlé des transferts Nord-Sud ces dernières années, mais les vrais transferts sont ceux entre les honnêtes contribuables, largement majoritaires en Belgique, et les fraudeurs qui vivent à leurs dépens", ajoute Georges Gilkinet, député fédéral Ecolo.

Ce message et cette action font également écho à l'action menée par Bart De Wever en 2005. Au pied de l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, le président de la N-VA avait mené un convoi de camions censés transporter l'argent que la Flandre débourse à la Wallonie. Une façon de dénoncer - cette fois - les "transferts" inter-régionaux.