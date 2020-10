Écoles, contacts, commerces... : voici les règles du "confinement plus strict" annoncé par le comité de concertation

Le Comité de concertation s’est entendu ce vendredi sur une série de nouvelles mesures, plus restrictives afin de lutter contre la propagation de coronavirus dans notre pays. Le Premier ministre ainsi que les ministres-président des différentes régions du pays se sont exprimés pour faire le point et clarifier les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Des mesures uniformes qui concernent cette fois-ci tout le pays.

"Notre pays se trouve dans une situation d’urgence sanitaire, la pression sur nos hôpitaux est énorme aujourd'hui, a entamé le Premier ministre. Le personnel soignant déploie des efforts maximum pour sauver des vies chaque jour ils mènent une bataille. Dans bon nombre d'hôpitaux le seuil de pénibilité a déjà été dépassé."

"D’ici la mi-novembre il y aura des 2000 personnes souffrant du Covid dans nos hôpitaux et 2800 d’entre elles se trouveront en soins intensifs lourds ou légers." Comme il l’a déjà évoqué lors des précédentes conférences de presse du comité de concertation, Alexander de Croo a précisé que la seule solution pour les Belges est aujourd’hui la limitation des contacts sociaux. "Il n'y a qu'une seule solution qui est possible aujourd'hui et ce choix sera d'être unis entre nous et de se mettre derrière notre personnel soignant. Pour éviter que le personnel soignant ou les hôpitaux s'effondrent dans les semaines à venir."

Pour faire fléchir la courbe, le Premier a estimé qu'il n'y avait qu'une solution. "Cette solution c'est de limiter au maximum les contact sociaux entre nous, aussi brièvement que possible mais aussi longtemps qu'il le faudra.", a-t-il ajouté.

"Après une concertation approfondie avec des scientifiques et avec le commissaire Covid-19, le comité de concertation a décidé de passer à un confinement plus sévère avec des règles identiques pour l’ensemble du territoire", a entamé le Premier ministre avant d’énumérer les nouvelles règles.