Ecoles, commerces, métiers de contact: quelles mesures sont sur la table du Comité de Concertation?

Enseignement: il passerait à distance à tous les niveaux (maternelle, primaire, secondaire et supérieur) à partir du lundi 28 mars jusqu'aux vacances de Pâques, donc 1 semaine d’arrêt avant Paques . Le but reste un redémarrage à 100% en présentiel à partir du 19 avril aux niveaux maternel, primaire, secondaire en tout cas, et partiellement dans l’enseignement supérieur.

Commerces et métiers de contacts: on referme. Il est envisagé de refermer complètement ces secteurs, hormis pour les livraisons et le click and collect, comme lors de la seconde vague, jusqu'au 19 avril.