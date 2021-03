Écoles, commerces, métiers de contact : découvrez les mesures du comité de concertation face à la hausse de l’épidémie de coronavirus

Devant la progression, toujours jugée inquiétante, des chiffres de l’épidémie de coronavirus, un nouveau comité de concertation s’est réuni ce mercredi matin dès 9 heures. À l’issue de cette rencontre, une conférence de presse s’est déroulée. Alexander De Croo a fait état à la population des accords établis entre les présidents des différentes Régions du pays et le fédéral. Commerces dits "non-essentiels", rassemblements à l’extérieur, enseignement et durcissement des sanctions sont au menu de ce nouveau tour de vis.

"Le comité de concertation a été anticipé aujourd’hui à cause des événements que nous connaissons ces derniers jours. On a vu une hausse persistante des contaminations et des hospitalisations, on a vu que la pression sur les soins intensifs a augmenté", a entamé le Premier ministre fédéral Alexander De Croo peut après 13h20.

Le libéral a rappelé que le dernier comité de concertation, survenu cinq jours plus tôt avait débouché sur un report des assouplissements prévus et annoncés dans un calendrier prévisionnel le 5 mars dernier. "C’est pesant, c’est lourd de prendre ces décisions mais si on ne les prend pas, les conséquences seront encore plus graves que ce que l’on connaît aujourd’hui", a-t-il plaidé.