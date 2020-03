Eau plus chère via un compteur collectif à Bruxelles: la mesure sera suspendue

La directrice générale de Vivaqua, Laurence Bovy, proposera mercredi au Conseil d'administration de Vivaqua de suspendre la décision récente de ne plus appliquer le tarif progressif de l'eau en cas de compteur collectif à Bruxelles, mais un tarif linéaire sensiblement plus élevé pour les nombreux ménages bruxellois concernés. Le ministre bruxellois de l'Energie, Alain Maron (Ecolo) l'a annoncé mardi en début de soirée, via l'agence Belga, à l'issue d'une réunion entre lui-même et Mme Bovy.

Selon la Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles (CGEE), le tarif linéaire décrié, instauré depuis le 1er janvier concerne près de deux tiers des ménages bruxellois. Il débouchera sur une augmentation de plus de 20% de la facture d'eau pour ceux-ci, principalement les classes socio-professionnelles les plus défavorisées.

Le ministre Alain Maron avait convoqué la directrice générale de Vivaqua pour obtenir des explications. Selon lui, c'était le premier échange auquel il a pu procéder au sujet de ce dossier avec la direction de Vivaqua.

A l'issue de la réunion organisée en fin de journée, il a annoncé via l'agence Belga que Laurence Bovy proposerait au Conseil d'administration de suspendre la mesure décriée.

Selon le ministre, cette suspension sera maintenue jusqu'à l'aboutissement d'un accord global sur l'évolution tarifaire - des discussions sont déjà en cours concernant les mesures à prendre en la matière -, "en ce compris sur les aspects sociaux".