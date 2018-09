E-Change se lance dans la campagne communale, mais sans présenter de listes.

Le Think-Thank lancé au printemps dernier, notamment autour de l'ancien président d'Ecolo, Jean Michel Javaux, était resté jusqu'ici plutôt discret. Il avait bien organisé 5 tables rondes thématiques en Wallonie, mais n'avait pas encore pris d'initiative concrète. Certains s'interrogeaient sur l'ambition à long terme d'E-Change, voyant dans le projet la préfiguration d'un nouveau parti politique, façon Macron, avec "En marche". Les principaux intéressés s'en étaient défendu, affirmant que leur plateforme pluraliste visait avant tout à réfléchir à encourager un changement radical des pratiques politiques pour rendre confiance au citoyen. A réfléchir aussi à des domaines prioritaires comme les transitions économiques, la migration, la mobilité ou encore la démocratie et la participation.

Figurent parmi les contributeurs des personnalités issues du monde politique comme Opaline Meunier (cdH), Jean-Michel Javaux (Ecolo), Melchior Wathelet (cdH), Alda Greoli (cdH) ou Didier Gosuin (Défi). On note aussi la présence du président du Standard, Bruno Venanzi ou Baudouin Meunier, ex-membre du comité de direction de Bpost et de Belgacom. Aussi, des experts économiques et des représentants du monde culturel font partie du navire.

E-Change, dans la campagne communale...

Si E-Change se veut donc un laboratoire, les élections communales lui offrent une occasion de mettre ses premières réflexions à l'épreuve du terrain. Pas en présentant des listes ou en déposant un programme à appliquer dans les communes, mais en proposant aux candidats, de tous les partis, de souscrire à 10 engagements "visant à amorcer le changement profond des pratiques politiques" actuelles afin de "rendre sa légitimité" à l'action publique.

Les candidats aux élections sont ainsi appelés à considérer la politique comme un engagement et non comme une carrière, à ne répercuter que des informations fiables, à garder le même discours quels que soient les interlocuteurs tout en osant changer d'avis lorsque des événements nouveaux le justifient.

Ils sont également encouragés à reconnaître les bonnes idées de leurs adversaires, à chercher les convergences avec ceux-ci sur les projets à long terme, à refuser les mandats pour lesquels ils ne s'estiment pas compétents, à rejeter tout clientélisme, à assumer leurs erreurs et à impliquer tous les acteurs d'un dossier avant de prendre une décision.

Une boussole

E-Change a testé ces 10 engagements auprès d'une série de candidats engagés dans les élections communales du 14 octobre. Ils ont été signé par des candidats des 5 partis, PS, MR, CDH, EcOLO et Défi, ainsi que des candidats indépendants. E-Change a ouvert une page sur son site où la liste des noms des candidats ayant souscrit à ces engagements sera régulièrement mise à jour. La plateforme précise quand même qu'elle ne vérifiera pas si ces 10 engagements sont bien respectés par les signataires.

Pour l'instant, aucune personnalité de premier plan, autre que Jean Michel Javaux, ne fait partie des candidats "labellisés E-Change", mais ses coordinateurs espèrent qu'un effet boule de neige se produira.