Du laxisme dans la sélection des policiers? "Tellement grossier qu'on ne saurait y croire"

D'après De Standaard, des candidats jugés inaptes lors de la procédure de sélection à la formation de police sont néanmoins invités à poursuivre en raison de la pénurie d'agents. Plusieurs sources anonymes dénoncent samedi dans le quotidien flamand des pressions politiques pour atteindre à tout prix les objectifs fixés par le ministre de l'Intérieur Jan Jambon. Contacté par l'agence Belga, son porte-parole réfute en bloc, qualifiant ces allégations de "grossières".

Selon De Standaard, des candidats au passé trouble de criminels, bagarreurs ou actifs dans le milieu des drogues dures passent la sélection. Et ce, souvent en dépit d'avis négatifs formulés par le service de sélection et des scores insuffisants obtenus. Des personnes qui avaient déjà essuyé un refus lors de sélections précédentes ont par ailleurs récemment été admises à la formation de police.

Selon le cabinet du ministre de l'Intérieur, la police fédérale a reçu ordre de faire la lumière sur ces témoignages et de démêler le plus rapidement possible le vrai du faux.

Entre-temps, le cabinet réfute toute pression politique. "A aucun moment, il n'a été question d'exercer des pressions pour laisser passer des candidats, bien au contraire", a affirmé le porte-parole de Jan Jambon, Olivier Van Raemdonck.