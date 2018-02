Du changement aux prochaines élections régionales

La majorité MR-cdH au Gouvernement wallon lance une proposition de réforme des élections régionales: il s’agirait de supprimer les listes de suppléants, de supprimer aussi l’effet dévolutif de la case de tête et enfin d’imposer une tirette homme/femme sur toute la liste.

Pour faire passer ce changement, il faut toutefois une majorité spéciale et donc que l’opposition marque son accord.

Le PS presque OK

Il faut que 2/3 des députés wallons acceptent de voter ce décret. Ce qui rend le PS incontournable. Peut-il marquer son accord? Ce n’est cas pas impossible. Pierre-Yves Dermagne veut toutefois joindre d’autres clauses à la réforme électorale. Par exemple, l’impossibilité de cumuler un mandat de député fédéral ou régional avec la participation au collège communal de villes de plus de 50000 habitants. Et pour les autres qui pourraient cumuler, le PS veut le décumul financier et donc une seule rémunération.

Écolo: "On oublie l’essentiel !"

Écolo salue la tirette homme/femme sur les listes et rappelle qu’il a poussé l’idée de la parité pour les scrutins locaux. Mais les Verts regrettent que la réforme évacue la proposition de circonscription électorale unique ou le décumul intégral. Par ailleurs, dit Stéphane Hazée, l’alternance homme/femme sur les listes, c’est très bien mais cela masque une question encore plus préoccupante. "Ce gouvernement, dit-il, représente 41% des votes et donc la majorité – 59% des électeurs – n’y est pas représentée." Le mécanisme ne respecte donc même pas la proportionnelle.

L’échéance de mai

Si un compromis peut être trouvé, il devra venir sans trop tarder. Pour être applicable lors du prochain scrutin régional, le texte devra nécessairement être adopté un an avant les élections. Il est donc crucial qu’un accord intervienne avant la mi-mai.