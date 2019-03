Climat: du bruit devant le parlement en vue du vote crucial de cet après-midi

Pas de marche climat à Bruxelles aujourd'hui mais plutôt une manifestation statique. Après avoir passé deux nuits à la belle étoile dans le centre-ville, les défenseurs du climat étaient bien résolus à se faire entendre, une fois encore, devant le parlement fédéral.

Avant 13h, ils étaient déjà quelques dizaines sur place mais les organisateurs attendent un millier de personnes. L’objectif est de faire du bruit entre 14 et 16h pour faire pression sur les parlementaires qui voteront à ce moment-là la révision de l’article 7bis de la constitution, l’une des clés de la "loi climat". Apolline et Benoit sont les porte-paroles de l’action du jour: "Faire du bruit, c’est une action symbolique ! C’est comme si leurs consciences les torturaient. Ils seront forcés d’entendre que la population est là et ne veut plus être méprisée."

Une action soutenue par les jeunes libéraux flamands ?

Cette action bénéficie de soutiens inattendus comme les jeunes Open-VLD, qui avaient indiqué vouloir prendre part à l'action avant de se rétracter. "Ça leur a été interdit par le parti", explique Benoit, l'un des porte-paroles de l'action du jour. Les jeunes Open-VLD, contactés par nos soins, précisent que cette décision n'a pas été dictée par le parti mais faisait suite à un désaccord interne sur la question.

Pour rappel, Open-Vld, CD&V et NVA sont contre cette modification et devraient en principe voter contre tout à l’heure. Un scénario qui poussera alors les activistes à faire encore plus de bruit.