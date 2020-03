Droits des femmes, au moins une centaine d'étudiantes et de travailleuses de l'ULB en grève

Au lendemain de la journée des droits des femmes, elles sont une centaine à dénoncer les inégalités et discriminations de genre vécues sur le campus de l'ULB. Des étudiantes et des travailleuses en grève, rassemblées à l'initiative du "Collecti.e.f 8 maars".

"Etudiantes et travailleuses en grève", la banderole de plusieurs mètres de long a été déroulée à l'entrée du site de Solbosch. Objectif, être visible de tous. "Nous n'empêchons pas les étudiants d'entrer, mais nous les sensibilisons aux difficultés pour les femmes d'évoluer sur le campus, et ce dans tous les corps (étudiant, scientifique, travailleurs en sous-traitance, etc.) ", explique Marie Belenger, chercheuse en linguistique et membre du "Collecti.e.f 8 maars", à l'origine du rassemblement.

"Une centaine de femmes se sont déclarées en grève en remplissant notre formulaire et au moins une cinquantaine ont rejoint notre piquet depuis 08h00", ajoute la chercheuse, qui se dit soutenue par la FGTB et la CNE.

Un second rassemblement a eu lieu à 11h45 devant le bâtiment F. "Une représentante de chaque corps doit y prendre la parole pour rendre compte de la réalité et des injustices qui freinent l'évolution des femmes", précise Marie Belenger.