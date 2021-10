Drogue : encore un réseau de trafiquants de cocaïne démantelé

La police fédérale vient de démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne en Flandre. C’est la deuxième opération de grande ampleur cette semaine. Lundi, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale menaient 23 perquisitions en région liégeoise. Cette fois-ci, les opérations se sont concentrées en Flandre avec également des perquisitions en Espagne et aux Pays-Bas.

Quatorze perquisitions ont été menées aujourd’hui par la police judiciaire fédérale du Limbourg. Les sites visités se trouvaient notamment à Saint-Trond, Landen, Maasmechelen et Heusden-Zolder. Ces opérations ont mené à neuf interpellations ainsi qu’à la saisie de cinq armes à feu, d’argent liquide et de véhicules.

Dans le même temps, treize perquisitions et trois interpellations ont eu lieu aux Pays-Bas. Deux perquisitions et une interpellation sont aussi à dénombrer en Espagne.

Tout débute en 2019

Les résultats d’aujourd’hui sont à mettre en lien avec des opérations menées en 2019. À l’époque, 2800 kilos de cocaïne sont retrouvés dans un conteneur de bois tropical provenant du Costa Rica. La taille de la cargaison et l’identité des suspects avaient suscité l’attention des enquêteurs.

Une enquête est donc ouverte et mène à d’autres opérations de la police. En septembre 2020, plusieurs perquisitions et arrestations ont lieu dans le Limbourg et dans la région anversoise. Parmi les personnes arrêtées, Willy Van Mechelen, un ancien gendarme, chef d’une brigade antidrogue.

Dans la foulée, début octobre, le parquet fédéral donne une conférence de presse. On y apprend que plusieurs échelons du réseau ont été démantelés. De la petite main qui déplace la drogue, à ceux qui facilitent la corruption au sein des ports en passant par les organisateurs du trafic, mais aussi différentes personnalités dans la société comme des médecins et des avocats.

Toujours dans ce même dossier, fin octobre 2020, une saisie record est réalisée dans le port d’Anvers : un container rempli de 11,5 tonnes de cocaïne est intercepté. Ce container avait été transporté par bateau jusqu’à Zeebrugge avant de transiter en péniche vers le port d’Anvers pour passer la frontière néerlandaise. Cette saisie est à ce jour la plus grosse réalisée sur le sol belge et européen.