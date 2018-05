Drame à Liège: "Il y a eu un échec", affirme Philippe Goffin

Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité, fustige les propos du ministre de la Justice Koen Geens. Ce dernier a déclaré que le tireur n'était qu'un délinquant de droit commun, alors que les faits montrent que ses agissement devraient le définir bien plus gravement.

Nombreuses sont les questions encore en suspens, au lendemain de ce drame survenu à Liège, ce mardi 29 mai. Benjamin Herman, qui bénéficiait d'un congé pénitentiaire au moment des faits, a attaqué mardi Soraya Belkacemi et Lucile Garcia, les deux policières, et Cyril Vangriecken, sur le boulevard d'Avroy, à proximité de l'athénée Léonie de Waha. Outre les motivations de l'assaillant toujours inconnues, l'émission À Votre Avis s'est penchée sur les permissions de sortie octroyées à certains prisonniers, mais aussi sur le phénomène de la radicalisation, qui fait rage dans nos institutions pénitentiaires.

À la question de savoir si le tireur de Liège était radicalisé, ou non, Rik Coolsaert est très clair: "On n'en sait rien". L'expert en djihadisme et radicalisation remet en cause la définition même du terme, tout en soulignant à quel point il peut être aussi lourd de sens qu'il n'est creux.