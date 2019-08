Douze arrestations administratives près du Parc Maximilien

Douze personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative mercredi matin, à proximité d'habitations aux alentours du Parc Maximilien à Bruxelles, a déclaré Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant ainsi une information de La Libre Belgique. Selon la police, ces arrestations font suite à une opération régulière dans et aux abords du parc, destinée soit à permettre le nettoyage par les services communaux soit à mettre fin à certaines nuisances.

"L'opération qui a été menée ici était au niveau des habitations proches du parc, à la demande des riverains entre autres. Ceux-ci se plaignent de nuisances. Certaines personnes font leurs besoins ou se lavent dans les entrées d'immeubles", a expliqué Olivier Slosse.

"Lorsque la police intervient dans le parc, c'est plutôt pour permettre au service des voiries de la commune de Bruxelles de procéder au nettoyage du parc", a-t-il ajouté.

Selon La Libre Belgique, plusieurs associations s'inquiétaient récemment d'une augmentation de personnes en errance (entre 550 et 600 personnes) dans et autour du Parc Maximilien. Selon la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, le nombre de personnes dans cette zone tournerait plutôt autour de 150 personnes. Par ailleurs, 350 personnes logeraient à la Porte d'Ulysse, 90 au Samusocial, 200 chez des hébergeurs et 67 en hébergement collectif.

Selon Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne, interrogé par le quotidien, si les opérations d'évacuation du parc ne sont en effet pas rares cela faisait longtemps qu'il n'y avait plus eu d'arrestations administratives.