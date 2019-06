Doudou 2019: revivez la procession en photos et en vidéos

Plus tôt dans la matinée une soixantaine de groupes, soient 1500 personnes habillées en costumes d'époque, ont défilé dans les rues de Mons.

Retour sur le début de la journée la plus importante du Doudou. Des centaines de spectateurs ont assisté à la montée du Car d’Or sur la Rampe Sainte-Waudru, à Mons.

A 12h30 débutera le Combat dit "Lumeçon", sur la Grand-Place. Saint-Georges affronte le Dragon, grâce au soutien des différents personnages du combat, Diables et Chins-Chins, Hommes blancs et Hommes de feuilles, Pompiers, Policiers en casques blanc ou bleu, devant des milliers de spectateurs. Une fois le dragon terrassé par le dernier coup de pistolet de Saint-Georges, l’ensemble des acteurs du Lumeçon gagne la cour de l’hôtel de ville porté par les cris de la foule "Et les Montois ne périront pas… ".

