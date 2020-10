Douche froide pour le secteur culturel forcé de se mettre à l'arrêt à Bruxelles : un sentiment de colère et d'incompréhension

La sentence vient de tomber. Et elle touche de plein fouet le secteur culturel : dès ce lundi, théâtres, cinémas et musées de la région bruxelloise devront fermer leurs portes. Pour Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région bruxelloise, aucun autre choix n'était possible :

"Bruxelles est fortement peuplée. Il fallait y prendre des mesures complémentaires spécifiques. Il convenait de prendre des mesures plus strictes. Les mesures sont plus strictes pour le secteur culturel. Mais ces mesures sont indispensables."

Première à réagir : Cathy Min Jung, la directrice du théâtre Le Rideau de Bruxelles. Interrogée dans l'édition spéciale du journal télévisé, elle ne cache pas son désarroi et son incompréhension face à cette décision qui est bien plus stricte à Bruxelles qu'en Wallonie :

"La situation sanitaire est grave. Et le secteur culturel en est conscient. Mais mon sentiment, à chaud, c'est celui d'une incompréhension totale. Il y a un manque de cohérence totale dans la prise des mesures au niveau wallon, bruxellois et fédéral. On ferme uniquement les lieux culturels à Bruxelles et pas en Wallonie? Sincèrement, j'ai un sentiment de colère profond face à ces mesures, à cette incompréhension des mesures, à cette différence de mesures dans des villes à quelques kilomètres les unes des autres. Je suis choquée par ce manque de cohérence et qu'il n'y ait pas eu moyen de trouver davantage de solidarité au niveau politique pour ne pas avoir de mesures morcelées."

Il est vrai que les mesures sont très différentes par rapport à celles qui ont été prises hier par la Région wallonne.

" Hier matin, des mesures tombent [au niveau fédéral, ndlr]. Il faut prévenir tous les spectateurs qui étaient attendus, les jauges sont réduites, il faut se retourner, prévenir ceux qui ne pourront plus venir. Hier soir, de nouvelles mesures de couvre-feu tombent en Wallonie, donc il faut déplacer les heures de représentation. Aujourd'hui, à 14h30, des mesures de fermeture des lieux tombent. La question, c'est : est-ce qu'il y aurait moyen au niveau politique d'avoir un peu de solidarité et de concertation pour parler d'une voix unique et qu'on ne soit pas soumis à toutes les différentes règles qui tombent toutes les ' heures pour le moment."

Ce soir, dans les théâtres, cette dernière représentation risque d'avoir un goût amer.