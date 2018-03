La Chambre connaîtra une affluence particulière ce mercredi. Elle doit se prononcer sur des faits reprochés à un membre de la famille royale, le prince Laurent, frère cadet du Roi, qui pourrait perdre une partie de la dotation que l'Etat lui accorde. Retrouvez la séance plénière spéciale à la Chambre en direct vidéo sur notre site.

>>> À lire aussi : plus de 20 ans de casseroles pour le prince Laurent

Faut-il raboter la dotation princière de 15 % en guise de sanctions ? Le prince a publié une photo de lui fin juillet de l’année dernière en uniforme lors d’un événement à l’ambassade de Chine et le gouvernement ne l’y avait pas autorisé. Ce matin, l’avocat du prince Laurent viendra le défendre au Parlement.

La séance a été suspendue.... avant d'avoir commencée. L'avocat du prince Laurent, attendu à 10h, est arrivé en retard. La séance a finalement démarré vers 10h40.

"Dès lors que cette dotation n’est pas une faveur, elle ne peut pas être soumise à une interprétation arbitraire de la loi mue par des intérêts politiques ou médiatiques", déclare l'avocat Laurent Arnauts en introduction avant de rappeler les faits en question: la présence du prince à une réception à l'ambassade de Chine.

L'avocat de Laurent pointe du doigt l'attitude du Premier ministre ainsi que celle du roi Philippe dans les jours qui ont suivi la publication de la photo en question dans les médias. Le Premier ministre avait à l'époque pris la décision de demander une sanction en concertation avec le roi. "En exprimant de la sorte cette décision de proposer une sanction, le Premier ministre méconnaît trois obligations importantes qui reposent sur lui: ce n'est pas lui qui est compétent, c'est le gouvernement, il ne peut proposer (le gouvernement) qu'après avoir entendu le principale intéressé (ce qui n'a pas eu lieu), ce n’est pas au gouvernement de décider de la sanction, c'est à la Chambre des représentants", rappelle l'avocat.

Le geste de trop

L’image n'est en tous cas pas banale. L’avocat du prince Laurent venu plaider la cause de son client dans l’hémicycle de la Chambre. Mais pour le gouvernement, cette photo en uniforme à l’ambassade de Chine datant du mois de juillet était le geste de trop, surtout sans l’aval du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Pour Charles Michel, c’est inacceptable. Avec comme sanction envisagée, une baisse de 15 % de la dotation du prince en 2018.

Mais pour son avocat, Laurent Arnauts, cette sanction est sans précédent et disproportionnée. Et l’avocat d’expliquer que ces 15 % de la dotation, soit 46 000 euros sur 308 000, correspondent à la presque totalité du traitement annuel du prince, le reste servant à payer les dépenses de personnel et de fonctionnement. En attendant, aujourd’hui tout se passera avec un ordre. D’abord l’audition de l’avocat du prince, ensuite discussions entre parlementaires, et enfin réunion des membres de la commission spéciale qui rendront la décision finale. Une journée au Parlement pas vraiment comme les autres.

Une sanction disproportionnée selon la défense

En concertation avec le Palais royal, le Premier ministre Charles Michel a annoncé début août qu'il demanderait une sanction pour cette nouvelle incartade du Prince. Il a fallu attendre le mois de décembre pour que le gouvernement décide de proposer une réduction de la dotation de Laurent de 15%, soit 46.000 euros. L'avocat du Prince, Laurent Arnauts, a dénoncé une sanction disproportionnée car elle correspond de facto à la presque totalité du traitement annuel net de son client, déduction faite des dépenses de personnel et de fonctionnement, qui représentent les deux tiers de la dotation et sont difficilement compressibles.

A ses yeux, les droits de la défense sont loin d'avoir été respectés au cours de la procédure. L'avocat s'étonne notamment de ce que le principe d'une sanction semblait acquis dès le mois d'août alors que le dossier n'avait pas encore été instruit.

Une sanction anticipative

L'un ou l'autre couac s'est également produit, notamment lorsque le SPF Finance a, apparemment d'initiative, amputé anticipativement la dotation du prince de 15% au début de janvier. Une commission spéciale, composée de 13 membres en plus du président de la Chambre, a été constituée. Après des consultations juridiques, le principe d'une audience publique a été retenu, comme le demandait d'ailleurs l'avocat du Prince. Le Prince ne sera pas présent. La délibération aura lieu quant à elle à huis-clos et le vote sera secret. Il appartiendra ensuite à la Chambre de se prononcer en séance plénière, à nouveau par un vote secret à l'issue d'un débat public.