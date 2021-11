Dossier "Uber" : au gouvernement bruxellois, le PS isolé au sein de sa majorité

C’est pour cela que jeudi, en gouvernement bruxellois, une solution temporaire a été mise sur la table en attendant la solution structurelle. Car "d’ici-là, normalement, il n’est pas question de faire disparaître les taxis de plateforme. On doit trouver une solution transitoire d’ici le vote de l’ordonnance", explique le ministre Ecolo Alain Maron. Cette solution temporaire serait "une sorte de rustine permettant aux chauffeurs Uber de continuer à travailler dans les conditions actuelles, dans l’attente de cette nouvelle ordonnance", explique Alain Maron. C’est ce qui a été décidé jeudi. "Depuis lors, le Parti socialiste n’entend pas suivre cette décision", ajoute Alain Maron pour qui il serait "assez normal que le parti socialiste contribue aux solutions et ne contribue pas aux problèmes".

Interrogé sur cette "crise Uber" au gouvernement bruxellois, le ministre Ecolo Alain Maron a tenu à rappeler qu’il y avait des solutions sur la table. "On a eu un débat jeudi qui était extrêmement calme, avec des solutions structurelles et ponctuelles", a-t-il rappelé.

Interrogé par la RTBF ce mardi, le chef de l’opposition MR au Parlement bruxellois, le député David Weytsman, parle clairement de "majorité alternative". "On avait une proposition d’ordonnance. Quatre partis de la majorité ont une proposition d’ordonnance. On va déposer le texte ensemble", explique-t-il. Ecolo et PS n’en sont pas, mais "on leur tend la main", ajoute le député MR. Pour lui, il faut "permettre aux 2000 chauffeurs (Uber) de recommencer à travailler le plus vite possible".

"Je pense que le Parti socialiste ne souhaite pas aider ces 2000 chauffeurs", estime David Weytsman.

Partant de ce constat, il invite aussi les partis de la majorité à trouver une solution sans leur partenaire socialiste. Pour David Weytsman, le Ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS) "refuse depuis des mois de rencontrer les LVC (Location de voiture avec chauffeur)", "a freiné, puis bloqué un plan taxi". Un ministre, "qui ne souhaite pas trouver une solution en urgence, c’est un Ministre-président qui doit être dessaisi de ce dossier", estime le chef de groupe MR. "C’est aux autres partis de la majorité à prendre aujourd’hui leurs responsabilités", "ce doit être un autre ministre qui est en capacité, pour pouvoir parler avec tout le monde et pour pouvoir mener ce projet", ajoute David Weytsman.