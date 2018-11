Doel 1 et 2: la prolongation aurait-elle dû passer par une étude environnementale?

L'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne estime que "la loi belge prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 a été décidée sans les évaluations environnementales préalables requises".

Pour rappel, en 2015, le Parlement avait voté une loi autorisant, d'une part, la production d'électricité par le réacteur de Doel 1 jusqu'en février 2025, et d'autres part, le report de dix ans (à décembre 2025) de l'arrêt du réacteur de Doel 2. Et ce, au terme d'une longue négociation avec Electrabel-Engie. Face à cette décision, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen avaient déposé un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Exception pour des raisons de sécurité d'approvisionnement

C'est dans le cadre de cette procédure que la Cour européenne a été saisie, en particulier sur l'obligation ou non de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2. Dans les conclusions qu'elle présente ce jeudi, l'avocate générale Juliane Kokott semble donner raison aux deux associations de défense de l'environnement. Elle voit "un certain nombre d'éléments donnant à penser que la loi de prolongation [...] a été adoptée en méconnaissance des dispositions du droit de l'Union".

Cela dit, l'avocate générale considère que les juridictions nationales peuvent, à titre exceptionnel, maintenir les effets de la loi de prolongation pour des raisons de sécurité d'approvisionnement.

Quoi qu'il en soit, cet avis n'est qu'un avis. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui rendra, elle seule, la décision.