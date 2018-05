Dix nouvelles communes wallonnes sélectionnées dans le cadre du plan "zéro déchet"

Dix nouvelles communes wallonnes viennent d'être sélectionnées dans le cadre du second appel à candidatures 'Communes Zéro Déchet', annonce mardi le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio.

Ath, Attert, Comines, Courcelles, Héron, Liège, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Philippeville, Quiévrain et Rixensart viendront donc rejoindre les 10 premières Communes Zéro Déchet, désignées l'an passé, qui ont pour objectif de descendre sous la barre des 100 kilos de déchets ménagers et assimilés par an et par habitant à l'horizon 2025.

Dans ces communes (Ecaussinnes, Thuin, Dour, Pont-à-Celles, Namur, Gesves, Saint-Ode, Braives, Waremme et La Hulpe), différentes initiatives ont vu le jour au cours des 12 derniers mois, dont la distribution de sacs à pain réutilisables en tissu, la promotion de l'eau du robinet ou encore le lancement de défis Familles qui consistent à promouvoir les principaux éco-gestes et modes de consommation responsables en prenant appui sur l'accompagnement d'un nombre restreint de ménages.