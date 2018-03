Dix milliards de fonds libyens gelés en Belgique auraient "disparu" des comptes

Plus de dix milliards d'euros issus de fonds libyens gelés en 2011 à la suite d'une décision des Nations Unies ont disparu de comptes ouverts chez Euroclear Bank entre la fin 2013 et fin 2017, révèle jeudi "Le Vif". Ces fonds étaient contrôlés par des proches du dirigeant libyen déchu, Mouammar Kadhafi.

En date du 29 novembre 2013, 16,1 milliards d'euros garnissaient quatre comptes ouverts par des institutions financières (l'Arab Banking Corporation à Bahreïn et HSBC Securities Services à Luxembourg) pour le compte de la Libyan Investment Authority (LIA) ou sa filiale, la Libyan Foreign Investment Company (LAFICO).

Il reste moins de cinq milliards

Les autorités judiciaires belges se sont aperçues de cette disparition à l'automne 2017 lorsque le juge d'instruction Michel Claise a voulu saisir les 16 milliards d'euros dans le cadre d'un dossier de blanchiment. Ne restent alors sur les 4 comptes ouverts qu'un peu moins de cinq milliards d'euros. La Belgique n'a pourtant jamais autorisé le "dégel" de ces avoirs, selon le SPF Finances contacté par l'hebdomadaire. La question se pose donc de savoir si la Belgique a correctement veillé à ce que ces fonds soient effectivement gelés.

Les fonds font toujours l'objet d'une saisie car les clients d'Euroclear bank qui ont ouvert ces comptes pour la Libyan Investment Authority et la Lafico ne peuvent plus en disposer, explique le parquet de Bruxelles. Mais ils n'ont jamais été versés sur un compte de l'Organe Central de Saisie et de Confiscation (OCSC) car la banque s'y est refusée. Ils sont donc, en principe, "immobilisés".

Un recours d'Euroclear bank contre l'ordonnance de saisie du juge d'instruction devrait être plaidé devant la chambre des mises en accusation dans quelques semaines.