Dix enfants de combattants belges en Syrie doivent recevoir l'assistance consulaire

Le gouvernement belge doit fournir l'assistance consulaire et des documents administratifs, de voyage et d'identité à dix enfants de Belges partis combattre en Syrie afin de leur permettre de rentrer en Belgique, a décidé mercredi le juge des référés à Bruxelles.

Il s'agit des enfants de Nadia Baghouri, Adel Mezroui, Jessie Van Eetvelde et Sabah Hammani. Les parents ne doivent par contre pas recevoir de documents. En cela, la situation diffère des cas précédents. C'est la première fois qu'une assistance est accordée uniquement aux enfants. En effet, concernant les précédents rapatriements d'enfants de combattants belges, la justice avaient demandé l'assistance consulaire aux enfants ainsi qu'aux adultes qui les accompagnaient. Cette fois, le juge a estimé que les adultes en question étaient partis sur un territoire de conflit de leur propre chef, et qu'ils n'avaient donc pas droit à cette assistance consulaire.

A partir de ce mercredi, l'état belge a six semaines pour se mettre en règle. Une astreinte de 5000 euros par jour de retard et par enfant en cas de retard dans l'exécution de la décision est prévue. Il est possible que l'état belge fasse appel de cette décision.