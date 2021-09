Disponibilité des chômeurs : comment cela fonctionne-t-il ?

Rappelons-le, en Belgique, le chômage est un droit. Des conditions ont été fixées pour en bénéficier. Le chômage est ainsi octroyé après un certain nombre de jours de travail salariés au cours d’une certaine période. Cela varie notamment en fonction de l’âge de la personne. Par exemple, une personne âgée de moins de 36 ans devra avoir travaillé pendant 312 jours au cours des 21 mois qui précèdent la demande d’allocations de chômage. Des conditions existent aussi pour accéder au chômage après les études. L’ensemble des dispositions se trouve sur le site de l’ONEM.

Conserver ses allocations de chômage implique d’être disponible pour le marché de l’emploi

Cela signifie qu’avant l’âge de 60 ans, le chômeur est "soumis à une obligation de disponibilité active et passive", explique-t-on sur le site de l’ONEM. Le chômeur doit "accepter tout emploi convenable et ne peut soulever des objections (mettre des conditions) non justifiées" à sa remise au travail. Un chômeur reconnu comme indisponible est exclu pour la durée de l’indisponibilité, explique l’ONEM.

Disponibilité adaptée

A partir de l’âge de 60 ans, le chômeur n’est plus soumis à l’obligation de disponibilité active mais à une obligation de "disponibilité adaptée". Cela signifie qu’il ne doit plus rechercher activement un emploi. Il n’est plus soumis à la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi. Il ne doit plus être en possession d’une carte de contrôle.

Cependant, le chômeur de plus de 60 ans doit rester inscrit comme demandeur d’emploi. Il doit collaborer à l’accompagnement adapté qui doit lui être proposé par le service régional de l’emploi (FOREM, Actiris, VDAB, ADG). Il doit être disponible sur le marché de l’emploi et ne peut pas refuser un emploi proposé.

S’il a un passé professionnel de 44 ans, le chômeur de plus de 60 ans pourra être dispensé de cette obligation de disponibilité adaptée. Dans ce cas-là, il ne doit plus être inscrit comme demandeur d’emploi ni être disponible pour le marché de l’emploi ou encore répondre aux convocations des services régionaux de l’emploi (Forem, Actiris, VDAB, ADG).