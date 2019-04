Dispenses de précompte professionnel pour les entreprises: la Cour des comptes pas tendre

La Cour des comptes dresse un tableau assez sombre de la gestion des dispenses de précompte professionnel accordées aux entreprises. Ces dispenses sont des dispositifs fiscaux d'aides aux entreprises.

En 2017, elles ont représenté un manque à gagner fiscal pour l'Etat de 2,9 milliards d'euros. Un coût qui n'a cessé de croître alors que l'efficacité de ces mesures ne sont ni évaluées, ni étayées et que les contrôles ne sont pas efficaces: la Cour des comptes n'est pas tendre dans son analyse.

Ces avantages fiscaux se sont multipliés depuis l'an 2000, et des objectifs leur ont été fixés par les gouvernements. Par exemple, lutter contre le travail au noir pour les dispenses pour les heures supplémentaires. Ou renforcer la compétitivité des entreprises, pour les dispenses pour le travail en équipe et de nuit. Ou encore, soutenir la recherche scientifique et l'engagement de chercheurs pour les dispenses pour les investissements en matières de recherche et développement. Au total ce sont 10 types de dispenses qui existent aujourd'hui.

Des objectifs imprécis et une évaluation insuffisante

Sauf que pour la Cour des comptes, il y a un problème : "A défaut, dit-elle, de disposer d'objectifs précis, concrets et mesurables, il est difficile d'évaluer la pertinence ou le rendement des dispenses par rapport à leur coût, de plus en plus important".

Le manque à gagner était de 2,9 milliards en 2017. Un chiffre qui devrait encore croître avec les dernières mesures du gouvernement fédéral (dispenses pour les jeunes travailleurs et élargissement des dispenses pour la recherche et le développement et pour le travail de nuit et en équipe).

La Cour des comptes épingle aussi "une législation complexe, qui évolue régulièrement et contient des ambiguïtés", ce qui rend les contrôles compliqués. Des contrôles par ailleurs insuffisants, dit-elle, avec donc "un risque accru de voir des dispenses accordées indûment". Exemple : "les difficultés d'interprétation ainsi que des désaccords avec le cabinet du ministre des Finances ou Belspo, ont amené le SPF Finances à ne pas contrôler certaines dispenses en 2017 et 2018."

Il n'y a donc pas en 2018 de contrôles pour les 2 dispenses pourtant les plus coûteuses pour le budget de l'état, celles qui pèsent à elles seules 2,3 milliards d'euros, à savoir les dispenses de précompte professionnel accordées aux entreprises pour le travail en équipe et de nuit, et pour la recherche et le développement.

Pourtant, lors des contrôles effectués en 2017, 46% des dossiers sélectionnés ont donné lieu à une rectification.

La Cour avance donc une liste d'une vingtaine de recommandations et son rapport vient d'être transmis au parlement.