Disparition de Théo Hayez: le dossier restera ouvert "tant que la personne ou un corps n'a pas été retrouvé"

"Maintenant que nous sommes là, nous pouvons comprendre beaucoup de choses, continuer à collaborer de manière plus efficace et avoir des réponses à nos interrogations", indique l'enquêteur. Il ajoute que la police belge apporte aussi des réponses à la police australienne puisque que "les faits se passent en Australie, mais Théo a tout un passé en Belgique", pointe-t-il.

"Depuis le début, nous avons eu une bonne collaboration avec la police australienne mais essentiellement par téléphone. Or avec la distance, le décalage horaire et un système judiciaire différent en Australie, c'était très difficile de tout saisir", poursuit l'enquêteur.

"On essaie de s'aider les uns et les autres, puisque tout le monde a exactement le même but: retrouver Théo Hayez", explique l' enquêteur belge de la cellule des personnes portées disparues détaché en Australie cette semaine pour élucider la disparition du jeune Belge, aperçu pour la dernière fois il y un mois dans la station balnéaire de Byron Bay.

"Comme dans toute disparition, avant d'avoir retrouvé la personne, on ne sait absolument pas ce qui se passe, on travaille par étape: on suit les priorités et on ferme toutes les portes. Et il y en a déjà beaucoup qui se sont fermées, sur un mois de temps", explique-t-il sans pouvoir communiquer sur le contenu de l'enquête. Celle-ci a été fédéralisée, et est donc traitée par la police fédérale judiciaire d'Hal-Vilvorde, s'agissant d'une affaire internationale conséquente.

Il assure qu'au niveau belge, un dossier n'est pas mis à l'arrêt "tant que la personne ou un corps n'a pas été retrouvé", et souligne que les policiers australiens mettent "beaucoup, beaucoup d'énergie et d'argent" dans sa résolution. "On peut les remercier."

Le retour des trois enquêteurs belges est prévu mercredi.