Discours Royal : "Seul, aucun individu, aucun niveau de pouvoir, aucune institution ne peut faire face", déclare le roi Philippe

Tradition respectée, en cette veille de fête nationale du 21 juillet mais aussi cette année jour de deuil national suite aux récentes inondations, Philippe s’est donc adressé aux Belges.

"Une catastrophe naturelle sans précédent"

Avec des calamités forcément largement évoquées par le Roi. C’est l’entame même du discours royal : retour sur LA catastrophe, avec d’abord des propos de compassion, d’empathie pour les victimes et leurs proches ; hommage aussi aux services de secours. "Une catastrophe naturelle sans précédent a frappé une grande partie de notre pays. Nos pensées sont auprès des familles et des proches des victimes et de tous ceux qui sont dans la détresse. Le bilan humain est très douloureux. Les inondations ont provoqué d’énormes dégâts dans nos villes et nos villages. Beaucoup ont tout perdu. Souvent le travail de toute une vie, balayé en quelques heures".

Des mots de gratitude enfin pour ceux qui ont démontré leur immense solidarité et aidé à sauver, à nettoyer. Autant de volontaires que le roi et la reine ont pu voir en action lors de leurs déplacements sur le terrain à Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort et aujourd’hui encore à Verviers.

"Dans l’adversité, notre population fait preuve d’une immense solidarité. De tout le pays abonde une aide spontanée aux sinistrés, et d’innombrables volontaires se dévouent sans compter. Je veux leur dire notre gratitude, tout comme à nos partenaires européens venus en soutien. Je remercie également toutes les autorités sur le terrain ainsi que les services de secours, les pompiers et l’armée qui ont œuvré sans relâche. Je sais que tous les moyens seront mis en œuvre pour la reconstruction".

Retour aussi sur la crise covid toujours pas terminée

Des inondations qui s’ajoutent aux dix-huit mois déjà de la pandémie Covid, "l’autre rude épreuve" avec "son lourd tribut". "Nombre d’entre nous ont vécu un drame familial ou professionnel. Nos conditions de vie bouleversées ont eu des conséquences sur la santé mentale de la population, surtout des jeunes. Beaucoup ont souffert de solitude et d’isolement. Nous avons dû abandonner nos certitudes, et nous avons dû parfois nous satisfaire de solutions imparfaites".

Et là aussi le Roi souligne la capacité d’adaptation insoupçonnée et résilience du pays. "Je salue ici spécialement le personnel soignant qui s’est surpassé durant trois vagues successives de la pandémie – et qui retrouve maintenant toutes les charges accumulées reportées dans l’urgence".

Vient alors sans doute le passage le plus "politique" de ce discours du 21 juillet. "Notre modèle de société, construit sur le socle de la démocratie, s’est révélé être solide et fertile en projets créatifs. Nous avons pris conscience de la nécessité de collaborer davantage à tous les niveaux. Car seul, aucun individu, aucun niveau de pouvoir, aucune institution ne peut faire face et s’adapter aux grands changements qui nous attendent. Nous avons aussi redécouvert le rôle indispensable de l’Etat et de la fonction publique. Leur étroite collaboration avec les entreprises et la société civile est une des clés du succès de la gestion de la crise sanitaire actuelle". Et de penser là notamment à la production des vaccins, ce qui a mis la Belgique sur la carte du monde et permis la réussite chez nous du programme de vaccination.

J’ai confiance en cette capacité que nous avons de rebondir

Au-delà de cette journée de deuil national, la fin du discours royal se veut résolument optimiste, portée sur l’avenir et la capacité renouvelée du pays à résister, tenir et surtout rebondir. "Pour construire notre avenir, nous avons nos savoir-faire et notre créativité. Nous avons aussi des valeurs humaines faites de solidarité, de générosité, d’empathie et de courage, toutes ces si belles qualités que nous avons montrées ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures. J’ai confiance en cette capacité que nous avons de rebondir. Si nous avons pu tenir tout au long des difficultés, c’est grâce à un sursaut d’humanité. C’est là un acquis précieux, à préserver. Il nous permettra d’affronter les défis. Pour notre société. Pour notre planète. C’est cette conviction que je vous partage à l’occasion de la fête nationale".