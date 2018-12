Discours de Noël du roi Philippe : "Le moment du vote doit être le résultat d'une mûre réflexion" (vidéo)

C'est la tradition (depuis le roi Baudouin) : qui dit 24 décembre, veille de Noël, dit discours de Noël du Roi. Un discours qui, cette année, survient dans un climat politique chargé, avec un gouvernement minoritaire "en affaires courantes". Un contexte très particulier auquel le Roi ne pouvait manquer de faire allusion.

Le Roi, assis dans son bureau du Château de Laeken, présente d'abord le temps de Noël et du Nouvel An comme "l'occasion idéale de prendre du recul, de faire le point". Des fêtes moments de retrouvailles en famille, avec ses proches... et en pensant aux autres, aux plus fragiles. Voilà pour la partie traditionnelle "discours de Noël", concorde etc. Avant d'en venir à l'actualité plus immédiate. Pas un mot du roi Philippe pour ses récentes consultations qui l'ont amené à accepter finalement cette démission et la mise en affaires courantes du gouvernement Michel. Forcément puisque le discours a été enregistré juste avant et après réflexions, n'a pas été complété ou ré-enregistré. Mais il contient néanmoins quelques messages bien ciblés.

Ainsi le roi Philippe reconnaît "la période mouvementée" que le pays traverse, les "vives tensions politiques", allusion tant à la crise politique que celle des gilets jaunes avec des "sujets qui préoccupent nos concitoyens". Et le Roi de déclarer "sa confiance au sens des responsabilités des dirigeants dans l'intérêt du pays et de la population". Ce qui fait écho au communiqué déjà diffusé par le Palais royal le 21 décembre. Un appel en fait au sens des responsabilités de chacun qu'il semble avoir répété au gré de ses consultations des présidents de partis, ainsi qu'au Premier ministre et au président de la Chambre appelée à jouer un rôle important dans les prochains mois pour permettre au gouvernement de travailler, à la recherche de "majorités à la carte" pour avancer sur tels ou tels projets. Comment, avec qui ? On devrait y voir plus clair lors de la rentrée parlementaire de janvier et avec les premiers conseils des ministres...

Et le Roi de lister les sujets auxquels gouvernement et parlement devront apporter des réponses "exhaustives" : pouvoir d'achat, lutte pour la tolérance, défis climatiques. "Ces problèmes cruciaux de notre société demandent de notre part à tous écoute et ouverture, courage et esprit d'initiative". Et d'appeler dans la perspective des prochaines élections - européennes, fédérales, régionales et communautaires, celles bien prévues du 26 mai 2019! - à des "débats ouverts et vrais, où l'on se respecte. Car le moment du vote doit être le résultat d'une mûre réflexion".

Et de conclure avec la tout aussi traditionnelle formule : "La Reine et moi et toute notre famille vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse nouvelle année".