Direct du centre de crise: le nombre de personnes hospitalisées continue de diminuer

Comme chaque jour depuis le début de la crise du coronavirus, le centre inter-fédéral de crise COVID-19 du SPF Santé publique fait son point de presse quotidien vers 11 heures pour annoncer le bilan de l'épidémie sur le territoire belge.

Bilan du jour

1381 nouveaux cas ont été confirmés positifs: 587 en Flandre, 734 en Wallonie et 62 à Bruxelles. Au total, 22 194 Belges ont été testée positives au COVID-19. 80512 tests depuis le début de l’épidémie.

314 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 6012 le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19. Parmi elles, 1260 sont aux soins intensifs; ce qui représente un taux d'occupation des lits de 56%. 999 personnes nécessitent une assistance pour respirer. Le nombre d'hospitalisations a diminué par rapport à ces derniers jours. 171 personnes ont pu quitter l'hôpital (4.157 personnes ont pu en sortir depuis le début de l'épidémie).

162 nouveaux décès ont été comptabilisés ces dernières 24H dans les hôpitaux. Par ailleurs, 241 décès ont été enregistrés dans des maisons de repos en Flandre durant les jours passés (entre le 1er et le 4 avril compris); les informations à ce propos étant diffusées avec un peu de retard par rapport aux hôpitaux. Ce sont des décès suspectés d’être liés au coronavirus. Suite à ces 403 décès supplémentaires comptabilisés, au total en Belgique, le nombre de décès s'élève à 2035 personnes.

La capacité de réalisation de tests a fortement augmenté. Les personnes testées sont celles admises à l’hôpital et un certain nombre de soignants. Puisque le nombre de personnes hospitalisées diminue, le centre de crise espère pouvoir utiliser ce testing aussi, par exemple, pour le personnel et les résidents des maisons de repos. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 80 512 tests effectués.

