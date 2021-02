Ce vendredi, un nouveau comité de concertation s'est réuni par vidéoconférence pour faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. De nouvelles décisions sont annoncées pour donner une bulle d'air à la population. Le Premier ministre Alexander De Croo a d'abord fait remarquer que notre pays est dans une situation stable depuis début décembre : "Nous sommes parvenus à maintenir nos données stables au moment de l'apparition des variants, qui dans beaucoup de pays ont entrainé un impact particulièrement lourd notamment sur la situation dans leurs hôpitaux. En Belgique, l'impact a été assez réduit. Cela démontre que les règles que nous appliquons dans notre pays fonctionnent parce que chacun les respecte. Et cette performance, nous l’avons réalisée tout en gardant nos écoles, nos magasins et nos entreprises ouverts, ce qui dans beaucoup de pays n’est pas le cas. Il faut aller de l’avant tout en tenant compte du passé".

Ce n'est pas encore officiel mais l'accord politique a été bouclé. Le comité de concertation (codeco) a décidé la réouverture des métiers de contact, mais de façon "progressive" selon le texte de la notification sur lequel le comité s'est entendu :

les coiffeurs peuvent rouvrir à partir du 13 février " dans le strict respect des protocoles "

les autres professions de contact non-médicales (les instituts de beauté, les instituts de pédicure non-médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les barbiers et les salons de tatouage/piercing) sont autorisés à rouvrir le 1er mars

Les professionnels doivent porter un masque chirurgical agréé CE, portés correctement (nez, bouche et menton, attachés derrière les oreilles) et remplacés après quatre heures d’utilisation intensive. Le comité invite les fédérations et organisations sectorielles de ces professions à mettre en place des "tests répétitifs qui travaillent dans des circonstances où plusieurs professionnels et plusieurs clients peuvent travailler ou être dans la même pièce en même temps."

On notera que les prestations de services à domicile restent interdites pour les professions de contact non médicales.

Le comité de concertation décide de ces réouvertures car il estime "que les soins du corps contribuent de manière indéniable à améliorer le bien-être mental des citoyens." La précision est importante : le 22 janvier dernier, le codeco avait annoncé une potentielle réouverture "si la situation épidémiologique continuait à évoluer positivement". Ce vendredi, le Comité constate "que la situation épidémiologique est mitigée" : le nombre moyen d’infections augmente (de 2.230 à 2349), le taux de positivité aussi, très légèrement (de 5,4% à 5,5%), l’incidence également (de 247/100.000 à 279/100.000). Le seul critère qui évolue "positivement" concerne les hospitalisations (de 125,1 à 121).

Le comité a donc décidé de passer outre sa position du 22 janvier, pour des raisons de santé mentale et d’adhésion aux mesures. Le dernier baromètre de la motivation des Belges montre, en effet, une chute importante, comme nous l’expliquons en détail dans le premier épisode du podcast "Les Quatre Saisons".

Les zoo rouverts, le agents immobiliers déconfinés

Autre assouplissement : les agents immobiliers sont autorisés à accompagner les visiteurs de biens immobiliers. Et ce, à partir du lundi 13 février.

Les parcs zoologiques peuvent rouvrir, eux aussi à partir du 13 février, dans les mêmes conditions que les parcs naturels, déjà rouverts.

Le comité annonce la réouverture des maisons de vacances dans les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings à partir de ce lundi 8 février. Le Conseil d’Etat avait estimé, cette semaine, que la mesure d’interdiction n’était pas suffisamment motivée, le comité n’a pas émis de nouvelle motivation, c’est donc la réouverture.

En conclusion, le comité de concertation "demande avec insistance d’accorder une attention particulière pour la santé mentale des citoyens".