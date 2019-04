Dimitri Fourny demande de nouvelles élections à Neufchateau

Du neuf est attendu aujourd'hui dans l'affaire des fausses procurations qui secoue la commune de Neufchâteau. Une audience publique relative aux suspicions de fraudes électorales a débuté à 10h30. Elle a été organisée par le Gouverneur de la Province de Luxembourg, Olivier Schmitz. Une affaire dans laquelle une vingtaine de personnes sont inculpées dont le bourgmestre cdH, Dimitri Fourny.

A l'audience du jour, le rapport que l’administration a rédigé sur ces élections est remis. Selon le fonctionnaire, entendu sur ce rapport, 21 procurations sont qualifiées de faux. La justice, elle, en avait pointé 18.

Dimitri Fourny est présent mais on ne sait pas encore s'il sera entendu. Le Gouverneur doit décider s'il est nécessaire de voter à nouveau pour les communales à Neufchâteau.

Cela semble, en tous cas, être le souhait de Dimitri Fourny. C'est ce qu'il nous a confié ce matin en interview. "Personnellement, je souhaite qu'on aille aux élections à Neufchâteau afin de retrouver le calme et la sérénité, indépendamment de la procédure ici. Clairement, je souhaite aller devant l'électeur et faire en sorte que, demain, on puisse rétablir un cadre calme à Neufchâteau. Et nous affronterons cette élection, nous expliquerons à la population ce qu'il en est. Mais je ne veux pas continuer dans ce climat." Il répète aussi qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il a découvert les procurations litigieuses en consultant son dossier. "Nous avons découvert une série d'éléments à tomber de notre chaise. Je n'en dirai pas plus maintenant parce que l'instruction n'est pas terminée."