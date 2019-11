Didier Reynders quitte la politique belge, en frôlant les 1000 conseils des ministres

C’est fini. Didier Reynders n’est plus ministre, une première depuis le mois de juillet 1999. Le libéral a transmis les clés et dossiers à son successeur aux Affaires étrangères et à la Défense, Philippe Goffin. C’est un monument de la politique belge qui s’en va, après explique-t-il avec un sourire, ne pas avoir pu atteindre les 1000 conseils des ministres : "J’en suis arrivé autour de 980, il ne manquait pas grand-chose. J’ai eu six Premier ministres, deux rois, c’est vrai, mais j’ai surtout vu passer quarante présidences rotatives de l’Union européenne. Quand on se dit que c’est chaque fois six mois, ça marque un peu…"

Celui qui se dit "un des rares vestiges du siècle passé", pour qui "en dehors de l’Église catholique, personne ne l’a fait ça de la même façon… Mais je le reconnais, sur vingt ans" voit, au total, cinq personnes le remplacer :

David Clarinval récupère les compétences de vice-Premier ministre MR

Philippe Goffin reprend donc les Affaires étrangères et la Défense

Koen Geens reçoit les Affaires européennes, un deal datant du remplacement de Charles Michel par Sophie Wilmès au poste de Première ministre

Sophie Wilmès s’occupe désormais de Beliris et des institutions culturelles fédérales

David Leisterh, député bruxellois et vice-président de la section régionale du MR en devient le président ad interim, en attendant des élections au début de l’année 2020.

A partir de ce dimanche, Didier Reynders devient commissaire européen à la Justice et à l’Etat de droit. Il est désormais tenu à un strict devoir de réserve concernant les affaires politiques belges qui ne concernent pas ses compétences européennes.