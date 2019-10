Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ne seraient remplacés que demain

Les informateurs royaux sont attendus au Palais ce lundi 7 octobre. Ils doivent remettre un rapport final au Roi, tel que communiqué après leur visite précédente au Palais le 9 septembre. Le Roi les avait alors "chargés de dégager des points de convergence en vue d’entamer prochainement la formation du gouvernement fédéral. Les informateurs feront un rapport final au plus tard début octobre."

L’heure de la fin de cette très longue mission a donc sonné. Johan Vande Lanotte et Didier Reynders devraient selon toute vraisemblance être déchargés de leur mission et passer le flambeau. Mais les nom des successeurs des deux informateurs ne devraient être communiqués que plus tard.

PS et N-VA à la manœuvre

Depuis le début de leur mission, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont privilégié la piste d’un gouvernement association la N-VA et le PS. Les deux plus grands partis de part et d’autre de la frontière linguistique se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours des quatre derniers mois. Sans vouloir parler d’un véritable début de négociation, les socialistes et les nationalistes acceptent maintenant de passer à la vitesse supérieure. L’idée d’une mission conjointe, avec un duo d’émissaires PS et N-VA a fait son chemin.

Etant donné que les discussions entre les deux partis n’en sont qu’à leur balbutiement, il est trop tôt pour confier cette mission aux présidents socialiste et nationaliste. Par ailleurs, le PS est en pleine période de passation de pouvoir entre Elio Di Rupo et Paul Magnette. Difficile donc d’imaginer l’un des deux hommes forts du Boulevard de l’Empereur prendre la responsabilité d’une mission aussi délicate.

Vers un tandem Bourgeois – Marcourt ?

Les regards des deux partis se sont donc tournés vers des personnalités moins exposées. Les noms qui reviennent le plus souvent dans cette hypothèse sont ceux de Geert Bourgeois et de Jean-Claude Marcourt. Geert Bourgeois, N-VA, ancien ministre-président flamand devenu député européen fait figure de modéré parmi les nationalistes flamands.

Si le nom de Geert Bourgeois semble acquis, celui de Jean-Claude Marcourt doit encore être confirmé. Le socialiste liégeois pourrait effectivement être retenu dans les jours à venir par l’affaire Nethys qui secoue la fédération Liégeoise du PS.

Le Palais devrait s’accorder encore quelques heures de réflexion supplémentaires avant d’avaliser cette distribution des rôles. La mise en place du nouveau duo de chargés de mission pourrait donc n’intervenir que demain. Didier Reynders et Johan Vande Lanotte tiendront une conférence de presse dans la foulée de leur entretien avec le Roi Philippe.