Didier Reynders dénonce la réduction de l'espace laissé aux journalistes

"Le rôle critique des journalistes et des médias est encore trop souvent sapé par l'intimidation et la violence", a dénoncé ce vendredi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, à l'occasion de la Journée internationale des Nations unies contre l'impunité des crimes contre les journalistes.

"Certains journalistes y perdent même la vie. Il y a bien sûr la mort choquante du journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui défraie depuis des semaines la chronique, mais plusieurs journalistes ont également été assassinés en Europe au cours de l'année écoulée", rappelle Didier Reynders dans un communiqué.

Selon Reporters sans Frontières (RSF), 61 journalistes, 11 journalistes-citoyens et 4 assistants média ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier à ce jour en 2018. Dans l'UE, trois journalistes ont été tués en un peu plus d'un an: la journaliste bulgare Viktoria Marinova le mois dernier, le reporter Jan Kuciak en Slovaquie en février et la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia en octobre 2017.

Les journalistes remplissent aussi un rôle de contrôle

"En outre, nous constatons dans bien des pays un rétrécissement de l'espace laissé aux journalistes", ajoute Didier Reynders. Pas moins de 167 journalistes et 150 journalistes-citoyens sont actuellement emprisonnés dans le monde, selon RSF.

"Le fait de permettre aux journalistes d'exercer leur métier en toute sécurité et de façon indépendante constitue la pierre angulaire d'une démocratie saine et ouverte. Outre leur fonction d'information, les journalistes remplissent aussi un rôle de contrôle qui leur permet de dénoncer abus et dysfonctionnements au sein de la société", souligne le chef de la diplomatie belge.

Il assure que la Belgique continue à plaider pour la liberté des médias et pour la liberté des journalistes, tant dans le contexte européen que lors de contacts bilatéraux, ou à l'ONU, à l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et au Conseil de l'Europe. "Notre capitale, Bruxelles, accueille l'une des plus grandes concentrations de journalistes étrangers au monde", fait-il observer.

La Journée internationale contre l'impunité des crimes contre les journalistes a été instaurée par l'ONU en 2014, après l'assassinat le 2 novembre 2013 de deux journalistes français au Mali.