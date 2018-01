Di Rupo: "Avant, nous avions des libéraux humanistes, aujourd'hui, ils revendiquent l'abominable"

"Pour les francophones, le gouvernement fédéral semble se déliter, a estimé mercredi le président du PS Elio Di Rupo dans ses voeux à la presse. "Chaque jour davantage, la N-VA pèse de tout son poids sur les décisions du gouvernement. Le MR a dû se résoudre à laisser le leadership au Maître d’Anvers: Bart De Wever décide seul avec ses amis nationalistes flamands de la politique fédérale".

Il a qualifié la politique migratoire du gouvernement ("puisque, si j’ai bien compris, le Premier ministre assume pleinement les actes posés par son Secrétaire d’Etat à la migration" d'"abjecte", et osé une comparaison entre l'actuel premier ministre Charles Michel et son père Louis Michel lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. "Au début des années 2000, avec Louis et un certain Guy Verhofstadt, les libéraux étaient humanistes et menaient une politique attentive aux migrants. Jamais on n'aurait renvoyé des gens vers un pays problématique comme le Soudan. Aujourd’hui, nous avons à faire à des libéraux qui acceptent et même revendiquent l’abominable. Ils trouvent normal de renvoyer des Soudanais dans un pays qui connaît la guerre, dont le Président est sous le coup de poursuites par la Cour pénale internationale et où l’on sait qu’ils courent un risque majeur d’être torturés".