Développement durable: le Plan fédéral validé par le conseil des ministres

Le conseil des ministres a validé vendredi le Plan fédéral de développement durable (PFDD) qui avait été présenté en mars dernier par la ministre compétente Zakia Khattabi (Ecolo). La loi prévoit l'adoption d'une telle feuille de route tous les 5 ans, soit au début de chaque législature, mais le dernier PFDD valable adopté était jusqu'ici celui de 2004-2008.

Le PFDD est censé lister les mesures à prendre au niveau fédéral pour rencontrer les obligations internationales et européennes en matière de développement durable, dont les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030, et pour respecter la "vision stratégique fédérale à long terme". On n'y parle pas seulement d'environnement mais aussi de cohésion sociale (lutte contre la pauvreté, etc.), d'économie (modes de consommation, énergie, etc.) et de responsabilité sociétale. Dans le concret, cette "vision" regroupe 55 objectifs pour 2050, allant d'un marché de l'emploi "accessible à tous" à la primauté des modes de transport collectifs, par exemple.

Le Plan fédéral de développement durable qui entre dans le cadre de cette vision à long terme "avance également des propositions et des pistes de réflexion sur (des) thèmes transversaux tels que le genre et le principe de 'ne laisser personne de côté'", communique la ministre du Développement durable Zakia Khattabi. "L'élaboration d'une stratégie de financement durable" et un "budget mobilité alternatif" pour les travailleurs sans voiture de société figurent dans le plan, selon le cabinet Khattabi.

Selon la ministre Petra De Sutter (Fonction publique, Entreprises publiques, Télécommunications et Poste), le plan reprend entre autres la volonté de réduire l'impact environnemental de l'aviation, un "Plan d'Action National sur les perturbateurs endocriniens", ou encore une meilleure diversité à tous les échelons de la fonction publique.