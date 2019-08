Deuxième réunion des sept partis autour des deux informateurs royaux

Les 2 informateurs du Roi, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte réunissent ce soir 7 partis autour de la table des discussions pour la formation d’un gouvernement fédéral. Cela devrait se passer au Palais d’Egmont.

Les présidents du PS et de la NV-A, Elio di Rupo et Bart De Wever devraient répondre "présents". Ils ne se sont vu qu’une seule fois depuis les élections. Devraient également être présents les présidents du MR, de l’Open Vld, du CDnV, du Spa et de Groen. Une telle réunion avec sept partis ne s’est produite qu’une seule fois, c’était le 28 juillet dernier. Ecolo avait alors décliné l'invitation car il ne souhaite pas avoir de discussions avec les nationalistes flamands.

Depuis une dizaine de jours, sous l’impulsion des informateurs, des rencontres techniques et bilatérales ont eu lieu entre les potentiels partenaires fédéraux. De quoi nourrir une note qui devrait être présentée ce soir par les informateurs. Cette note servirait de base aux discussions.

Il serait notamment question du budget, un des principaux défis à relever, comme l’indiquent depuis le début de leur mission les deux informateurs. La Belgique doit se doter d’un budget d’ici la fin de l’année, mais le gouvernement actuel est démissionnaire, et n’a plus de majorité.

Les informateurs doivent remettre un nouveau rapport au Roi le 9 septembre prochain. Mais les lignes ne devraient pas bouger rapidement, tant il est difficile d’imaginer que Ps et NV-A puisse aboutir au moindre accord.