Deux visas humanitaires délivrés pour les enfants d'un combattant de l'EI

Depuis qu'elle est à nouveau chargée de l'Asile et de la Migration, la ministre Maggie De Block (Open Vld) a délivré deux visas humanitaires pour rapatrier les deux enfants d'un Belge combattant étranger dans les rangs du groupe terroriste État islamique (EI) et qui croupit dans les geôle turques, rapporte De Tijd mardi.Mme De Block a indiqué, en marge de l'affaire des visas humanitaires qui éclabousse son prédécesseur Theo Francken (N-VA), qu'elle a approuvé deux visas humanitaires depuis sa prise de fonction. Mais elle n'a pas fourni davantage de détails sur l'identité des bénéficiaires et la raison de la délivrance de tels visas Le quotidien De Tijd est en mesure d'affirmer mardi que ces visas ont été délivrés par l'ambassade belge à Ankara (Turquie) pour la progéniture d'un combattant belge auprès de l'EI.

Un retour ordonné par un juge

Le retour des deux enfants, de même que celui de six autres d'une militante de l'EI, a été ordonné par un juge. Les visas humanitaires offrent la garantie à des étrangers dans des zones de conflits ou dans le besoin de voyager vers la Belgique en toute sécurité. Mais comme ces enfants ne disposent pas de documents d'identité, la Belgique a décidé de leur fournir un visa pour pouvoir les récupérer en Turquie. Le parti N-VA a réagi outré: "M. Francken est sous le feu des critiques pour avoir délivré des visas sauvant des centaines de chrétiens menacés par l'EI. Maintenant, nous faisons venir des enfants de l'EI grâce à des visas. Quelle farce". Theo Francken est en effet impliqué dans un scandale depuis l'arrestation la semaine dernière d'un conseiller communal N-VA de Malines, Melikan Kucam, suspecté d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak, ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire.