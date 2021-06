"Deux tests PCR gratuits" souhaite le Premier ministre, à la veille d’un Comité de concertation où l’on parlera surtout de voyages

Un nouveau Comité de concertation se tiendra ce vendredi, à 14 heures. Initialement prévu le vendredi 27 mai, il avait été reporté d’une semaine. L’objet principal de ce Comité de concertation, la question des voyages cet été, nécessitait une semaine de plus pour être tranchée. A quelles conditions les Belges pourront-ils voyager cet été ? Qu’en sera-t-il des tests PCR et de leur coût pour ceux qui en auront besoin ? Ce sont les points principaux qui devraient figurer sur la table des responsables politiques lors de Comité de concertation.

Les chiffres de l’épidémie poursuivent une baisse importante et régulière. Le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19 continue de diminuer. On compte 377 patients en soins intensifs dans les hôpitaux belges, soignés pour le Covid-19. Le cap de maximum 500 lits occupés en soins intensifs et bel et bien franchi dans le bon sens. Tout porte à croire que cela va continuer comme ça, car le nombre de cas de contamination détectés diminue aussi.

C’est dans ce contexte que les responsables politiques aborderont ce Comité de concertation. Comme d’habitude, un point sur l’évolution de l’épidémie et l’adéquation des mesures prises servira de balise aux nouvelles mesures d’assouplissement à décider ou à confirmer.