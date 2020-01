Deux soldats belges blessés au Mali : "Ça aurait pu être vraiment dramatique"

Deux militaires belges déployés au Mali ont été blessés le 1er janvier dernier alors qu’ils étaient en opération à 150 kilomètres de Gao, une zone où les groupes armés sont de plus en plus actifs et dangereux. Ils circulaient à bord d’un véhicule (un Dingo II) avec six autres collègues lorsque celui-ci a touché un engin explosif.

"Le Dingo II est un véhicule qu’on emploie pour transporter le personnel. Celui qui a été touché était le premier d’une colonne de 8 véhicules, il a roulé sur un engin explosif improvisé qui fonctionne avec une plaque de pression. Si la roue touche l’engin, il se déclenche et dans ce cas-ci, c’est le premier véhicule qui a roulé dessus. L’avant du véhicule a été complètement arraché. Certaines parties du moteur ont été retrouvées à 50 mètres du véhicule. Ça montre la puissance de l’impact mais aussi que le véhicule a bien protégé le personnel à l’intérieur", explique le commandant Jean-François, qui est rentré du Mali en février 2019.

Le général Johan Peeters, qui était justement au Mali au moment de l’incident a la même analyse : "Il est clair que leur véhicule a joué un rôle important car la charge explosive était de 30 kilos, ce n’est donc pas négligeable. Ça aurait pu être vraiment dramatique."