Deux jeunes Hainuyers au bord de la noyade à Coxyde: l'un a été sorti inconscient de la mer et réanimé

Quelques jours après le sauvetage in extremis de quatre enfants laissés sans surveillance par leurs parents sur la plage de Blankenberge, on a de nouveau frôlé le drame ce lundi sur la Côte belge. Pas question d'un manque de surveillance cette fois, mais d'un parent surpris par un banc de sable sur la plage de Coxyde.

"Un homme nageait avec trois enfants quand ils sont soudainement passés dans un banc de sable. En raison du sous-courant, il ne leur a pas été possible de nager jusqu'à la plage et les enfants ont commencé à paniquer ", a expliqué Stephanie Anseeuw (Open Vld), bourgmestre faisant fonction, à HLN.be.

L'homme n'a pas réussi à rester avec tous les enfants et n'est parvenu à rejoindre le rivage à la nage qu'avec un enfant.

Les sauveteurs ont foncé en canot de sauvetage vers les deux enfants restants, âgés de 8 et 9 ans et originaires de Lessines et les ont tirés sur le bateau. L'un d'entre eux était déjà inconscient et dans un état critique. Il a dû être réanimé sur place par les sauveteurs.

Les médecins urgentistes appelés ont ensuite pris le relais, et l'enfant a repris conscience et a été transporté à l'hôpital , a expliqué le bourgmestre ff. "L'autre enfant était toujours conscient, même s'il avait avalé de l'eau de mer. Les sauveteurs ont fait un formidable travail en intervenant de façon si décisive".

Les deux enfants ont été emmenés à l'hôpital. Ils devront passer la nuit aux soins intensifs, à cause de l'eau dans leurs poumons mais leur situation n'est plus critique.