Deux informateurs issus de partis "perdants" des élections: comment expliquer le choix du Roi?

Les deux informateurs nommés par le Roi sont issus de deux partis qui ont perdu les élections. Et personnellement, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte n’auront plus de rôle de premier plan sur la scène politique belge. Quel est donc le message envoyé par le roi en ces temps troublés ?

"Didier Reynders a été choisi plusieurs fois par le passé comme informateur, fait remarquer le directeur du CRISP Jean Fabniel et Johan Vande Lanotte a été conciliateur à des moments de tension importante dans la très longue crise de 2010 à 2011. Johan Vande Lanotte a exercé cette fonction pendant un peu plus de trois mois. Ce sont donc effectivement des gens d’expérience et ce sont aussi des gens issus des deux premières familles politiques. On a peut-être tendance à l’oublier, mais les socialistes sont la première famille politique et les libéraux sont la deuxième, devant la NV-A, qui est évidemment une famille un peu particulière, mais à elle seule, en nombre de sièges à la Chambre, elle vient après ces deux familles politiques. Il faut aussi dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de gagnants lors de cette élection. Aller choisir quelqu’un au Vlaams Belang était inimaginable, au PTB, on n’en parle même pas. On aurait éventuellement pu aller choisir des écologistes, mais ce ne sont évidemment pas eux qui ont la plus longue expérience politique jusqu’à présent. Donc, on a sans doute choisi ici des personnes qui ont une longue carrière, un carnet d’adresses important, etc."

Le message envoyé à la grande partie d’électeurs qui veulent du sang neuf peut paraître étonnant mais , fait remarquer Jean Faniel, "ce ne sont pas ici des gens qui vont former le gouvernement, mais qui vont peut-être en jeter les bases et qui vont aussi essayer de temporiser. Le but, à ce stade, est pour le roi d’avoir des gens qui vont pouvoir l’informer. Avoir des gens qui sont bien introduits dans les milieux politiques et socio-économiques est sans doute primordial. Il faudra sans doute plus tard prendre des gens qui sont plutôt des vainqueurs des élections. Mais on n’est pas à ce stade. Il faut bien voir que c’est ici une mission confiée par le roi, donc c’est aussi le roi qui choisit des gens qui vont pouvoir l’informer lui en premier lieu".