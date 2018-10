Deux fois moins de grèves en 2017 qu'en 2016

C'est une étude qui va à l'encontre des idées reçues : le GRACOS, le "Groupe d'Analyse des Conflits Sociaux" a très minutieusement fait les comptes: en 2017, le nombre de jours de grève a été beaucoup moins important que l'année précédente. Un constat quantitatif qui tranche sans doute avec la perception de tensions sociales permanentes liées à la contestation des mesures du gouvernement fédéral.

Tous les détails sur l'étude "Grèves et Conflictualité sociale en 2017" du GRACOS sont à retrouver dans le "Courrier Hebdomadaire" du CRISP qui vient de sortir.

Le chiffre d'abord: il y a eu, en 2017, 247.718 jours de grève, ce qui revient à 63 jours par 1.000 travailleurs. C'est 2 fois moins qu'en 2016, année pour laquelle le GRACOS avait dénombré 481.754 jours de grève. Il faut noter que 2 ans plus tôt, en 2014, ce chiffre était de 853.355 jours soit 221 par 1.000 travailleurs.

Et l'essentiel de ces grèves ou manifestations nationales, couvertes par une indemnité de grève, sont intervenues au quatrième trimestre. On se souvient de la "journée de réaction nationale" de la CGSP du 10 octobre et de la manifestation en front commun qui s'est déroulée le 19 décembre et qui avait réuni 25.000 participants contre la réforme des pensions. Des actions mieux suivies en Wallonie qu'à Bruxelles et surtout qu'en Flandre.

Sur les 247.718 jours de grève en Belgique, 129.054 étaient wallonnes, 23.832 bruxelloises et 93.943 flamandes. Les Provinces de Hainaut et de Liège représentant plus de 80% des jours de grève en Wallonie.

Secteur public

Quant aux grands secteurs économiques, c'est le secteur public qui a été le plus mobilisé, une tendance déjà observée depuis quelques années.

On notera par contre que le rail n'a pas connu, en 2017, d'arrêts de travail autres que ceux s'inscrivant dans des actions nationales interprofessionnelles.

Parmi les explications, on rappellera que 2017 avait vu la conclusion d'un accord interprofessionnel pour le secteur privé, offrant une certaine paix sociale, du moins en matière salariale. Et puis, sans doute, une certaine lassitude, ... un doute qui a traversé les organisations syndicales sur l'efficacité des grèves pour contrecarrer la politique du gouvernement fédéral de Charles Michel ou celle de la coalition MR-cdH arrivée au pouvoir en Wallonie à la mi-2017.