Deux études lancées dans les écoles belges: une sur les anticorps, l'autre sur les transmissions à l'école primaire

Ce lundi, 30 élèves de l’école communale de Rance ont bénéficié d’un test salivaire gratuit, tout comme 770 autres enfants d'écoles primaires, 800 adolescents de l'enseignement secondaire, et 800 adultes employés dans les écoles. Trois prélèvements sont prévus en tout, le deuxième en février/mars et le dernier en mai/juin. Le but de cette étude menée par Sciensano est de détecter les anticorps chez ceux-ci afin d'évaluer le nombre de personnes qui auront été en contact avec le virus.

Une étude qui n'est pas à confondre avec l'étude épidémiologique pour déterminer comment le Covid-19 se propage dans les écoles primaires, lancée lundi par l'UClouvain, l'ULiège et l'ULB, avec la collaboration de l'ONE et de Sciensano, et le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans cette étude-là, parmi les huit écoles primaires sélectionnées, tous les élèves et tous les membres du personnel seront soumis une fois par semaine à un test salivaire, pendant six semaines de suite. Une centaine d'étudiants en médecine seront mobilisés pour superviser l'opération dans les classes.

L'objectif est d'observer dans quelle mesure un enfant peut contaminer un autre élève ou un adulte, dans quelle mesure les adultes contaminent les enfants et dans quelle mesure ces contaminations se font en dehors de l'école.

Les experts estiment en général que "Les enfants ne sont pas moteur de l’épidémie ", mais depuis la réouverture des écoles, on a quand même observé une hausse des cas chez les jeunes enfants de moins de 10 ans. Ils peuvent donc être atteints, mais on pense qu'ils sont moins souvent malades, et transmettent (un peu) moins le virus que les adultes.

NOTE: Cet article a été mis à jour le mardi 8 décembre pour bien différencier l'objet des deux études