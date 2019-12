Deux enfants intoxiqués au monoxyde de carbone à Ganshoren lundi soir

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés lundi soir pour une intoxication au monoxyde de carbone dans un appartement à Ganshoren. Deux enfants et un adulte en sont les victimes, a indiqué mardi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Ils ont été évacués vers un hôpital.

"Une ambulance a été requise lundi vers 17h45 avenue Charles-Quint à Ganshoren pour deux enfants qui se sentaient mal", a expliqué Walter Derieuw. Le préposé de la cellule d'urgence 112 qui avait été appelée a pu apprendre que les enfants souffraient de maux de tête, de nausées et qu'il y avait une chaudière au gaz dans leur appartement. Il a donc décidé d'envoyer les secours pour une probable intoxication au monoxyde de carbone.

"Sur place, un taux de 0,01% de ce gaz a effectivement été mesuré dans l'air. L'appartement a donc été ventilé et les trois occupants, un adulte et deux enfants de 11 et 13 ans, ont été évacués vers l'hôpital. Sibelga a scellé le compteur de gaz et la chaudière", a poursuivi le porte-parole des pompiers.

"Un contrôle poussé de l'appareil et de l'évacuation des gaz de combustion s'impose. Les occupants ont eu le bon réflexe de faire appel au 112 et ainsi éviter le pire" a-t-il dit, rappelant qu'il est nécessaire d'avoir un apport suffisant d'air frais et une bonne évacuation des gaz de combustion lorsqu'on utilise des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude. Ces appareils doivent aussi être entretenus.