Deux enfants de combattants de l'E.I. sont arrivées cet après-midi en Belgique

Comme annoncé par la VRT, l'avion transportant les deux enfants est arrivé à l'aéroport de Liège plus tôt dans la journée. Les fillettes de 2 et 4 ans sont nées en Syrie d'un père parti de Belgique faire le djihad là-bas. Ce dernier est décédé sur place. La mère des deux enfants est quant à elle emprisonnée en Turquie. Elle a été arrêtée en janvier 2018 alors qu'elle passait la frontière avec ses filles et condamnée à 10 ans de prison pour terrorisme. Les enfants étaient hébergées chez des proches de la famille en Turquie.

L'arrivée des fillettes marque l'épilogue d'un combat entamé il y a un an en Belgique par leur grand-mère Rachma Ayad(la mère de leur mère). En effet, les deux fillettes n'avaient pas de certificats de naissance ou de pièces d'identités, elles sont apatrides et n'ont donc pas la nationalité belge. Leur grand-mère a dû prouver leur lien avec le pays grâce à un test ADN. Rachma Ayad avait également dû saisir la justice avant de voir l'Etat belge délivrer un visa humanitaire aux fillettes et organiser leur arrivée en Belgique.

Les deux enfants ont été prises en charge par les autorités compétentes. Le juge de la jeunesse devra décider si elles peuvent rester chez leur grand-mère ou être placées dans une famille d'accueil. Pour le bien-être des fillettes, elles peuvent toutefois rester en contact avec leur famille.