Deux enfants de 10 et 12 ans disparus d'un centre Fedasil bruxellois

Deux frères âgés respectivement de 12 et 10 ans, ont disparu du centre d'accueil Fedasil de Neder-Over-Heembeek, au nord de Bruxelles, selon une annonce publiée par Child Focus lundi, et relayée mardi dans La Libre Belgique.

Les deux mineurs non accompagnés (Mena) avaient été placés dans le centre la veille.

Ce type de disparitions survient presque tous les jours, mais le très jeune âge des deux disparus est d'autant plus inquiétant. Habituellement, les jeunes qui quittent les centres sans en avoir l'autorisation sont plus âgés, entre 13 et 17 ans dans 80 % des cas, note le quotidien.

L'explosion des disparitions inquiète la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, qui souligne qu'il est très compliqué de retrouver ces enfants. En 2019, seuls 41 % des dossiers ont pu être clôturés.