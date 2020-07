Deux des anciens Sea King militaires sauvés et rachetés par une association britannique

Deux des hélicoptères Sea King retirés du service l’an dernier par l’armée vont revoler après avoir été rachetés par une association britannique, a indiqué lundi l’une des chevilles ouvrières de ce projet de conservation, Brecht Vandecasteele.

L’association Historic Helicopters, installée à Chard Equestrian, dans le Somerset (sud-ouest de l’Angleterre), a fait une offre pour racheter deux des trois Sea King mis en vente par la Défense – qui a terminé en mars 2019 le remplacement de ces appareils, utilisés par la 40e escadrille de Coxyde, par des NH90 Caïman.

Cette offre vient d’être acceptée par le ministère de la Défense et le ministre, Philippe Goffin, car étant la plus élevée, a expliqué Brecht Vandecasteele, qui est "opérateur de cabine" au sein de la 40e escadrille, avec à son actif des milliers d’heures de vol sur Sea King Mk48 et NH90.

Historic Helicopters sera prochainement le propriétaire des deux appareils, immatriculés RS-02 et RS-04 et stockés sur la base de Coxyde. "Une fantastique nouvelle, le Sea King (RS-04) va revoler", a affirmé M. Vandecasteele, cité lundi par plusieurs journaux flamands.

L’association britannique possède déjà une flotte de cinq hélicoptères ayant volé pour la Royal Navy ou pour la Royal Air Force (RAF) : un Westland Whirlwind HAR10, deux Westland Wessex HU5, un Sea King HAR3 et un Sea King HC4.

Elle compte, après révision et transfert Outre-Manche, présenter le RS-04 en vol lors de l’édition 2021 du meeting aérien Royal International Air Tattoo (RIAT), qui se tiendra en juillet prochain à Fairford, dans l’ouest de l’Angleterre, puis en septembre 2021 lors du meeting organisé par l’aéroclub Sanicole à Hechtel-Eksel (Limbourg).