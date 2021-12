Désobéissance civile: "On ne va pas envoyer la police avec des matraques, mais on ne peut pas être dans le laisser faire" (Maxime Prévot)

Le secteur culturel n’en démord pas. Contraints de fermer ses cinémas, théâtres et autres salles de concert dès ce dimanche sur décision du comité de concertation, ils étaient nombreux hier à protester au Mont des Arts à Bruxelles.

Certains acteurs ont d'ailleurs décidé de braver l’ordre de fermeture. Ils sont une septantaine d’établissements en Wallonie et à Bruxelles à accueillir du public. C’est notamment le cas des cinémas de l’ASBL des Grignoux.

Des salles de cinéma grandes ouvertes

Les portes des salles du Parc, du Churchill, de la Sauvenière à Liège ainsi que du Caméo à Namur sont grandes ouvertes depuis ce dimanche pour accueillir les spectateurs. Et ils étaient nombreux à être au rendez-vous pour soutenir le secteur comme l’a remarqué Laurence Hottart, chargée de communication de l’ASBL des Grignoux : "On a eu énormément de monde hier. Nous avons accueilli plus de 1300 spectateurs sur toute la journée. On a rarement eu une telle fréquentation. Ils étaient très reconnaissants. Les gens nous comprennent, nous soutiennent, nous disent merci d’être présents et de rester ouverts. On a senti une merveilleuse solidarité et une très belle fierté aussi. C’est d’autant plus extraordinaire qu’on est en jauge réduite, évidemment."

Ouverts mais avec des mesures de sécurité

Jauge réduite mais aussi aération, Covid Safe Ticket, masques, gel hydroalcoolique et distanciation sociale sont de mises pour assister à des films en salle. Les cinémas ne remettent pas en cause les mesures de sécurité qui étaient prises jusque-là par le gouvernement : "Il était hors de question de braver ces mesures", explique Laurence Hottart. "On doit tous faire un effort, évidemment. On le fait, les gens le respectent, mais on veut simplement continuer à faire notre travail, à ouvrir nos lieux et à garantir la sécurité dans nos lieux."

►►► À lire aussi : Fermeture des cinémas et théâtres : que disait le rapport des experts du GEMS avant le CodeCo ?

Néanmoins, la dernière décision de fermer les lieux culturels et de ne plus pouvoir accepter de spectateur en salle est inacceptable pour les Grignoux, qui ont décidé de ne pas respecter la loi et d’ouvrir pour assurer leur mission : "Pour nous, cette décision est inique, injuste et tout à fait arbitraire", dénonce la chargée de communication. "On ne fait que notre travail d’agent de la culture. On est là pour ouvrir les esprits, pour proposer de la culture au public, aux spectateurs. Et donc, en restant ouverts, on fait ce qu’on nous demande de faire. Je n’ai pas eu l’impression d’être hors la loi hier et je pense que les gens n’avaient pas cette impression-là non plus."

Crainte de sanctions et de fermeture

Pourtant, en ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement, l’ASBL s’expose à des sanctions. Jusqu’ici, l’ouverture des salles n’a pas eu de conséquences pour les Grignoux et Laurence Hottard espère que les politiques se montreront tolérants face à la situation : "On espère en tout cas que les autorités locales seront compréhensives et qu’elles nous laisseront travailler. L’idéal serait évidemment de pouvoir continuer pendant toutes les vacances de Noël à accueillir le public dans des conditions, je le répète, tout à fait sécurisées".