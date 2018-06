Désinformation et fake news, faut-il légiférer ?

Les fake news sont devenues un enjeu majeur à l’heure où le web et les réseaux sociaux sont devenus des canaux prioritaires d’information.

Les pouvoirs publics, des États à l’Union européenne, s’interrogent sur la nécessité de légiférer pour lutter efficacement contre la désinformation. Avec un danger principal : celui de mettre des bâtons dans les roues de la liberté d’expression et de la liberté de la presse.

La Belgique a lancé il y a un peu plus d’un mois le site stopfakenews.be, sorte de consultation populaire en ligne où chacun peut amener sa contribution et réagir à celles des autres. La consultation est désormais terminée et devrait permettre de formuler des propositions concrètes.

Quel bilan tirer de cette expérience ? Une loi, à l’échelle nationale ou internationale, peut-elle permettre de mieux contrôler les fake news ? Faut-il craindre pour la liberté de la presse ?

